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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек - РИА Новости, 12.01.2025
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03:50 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993306280.html
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек - РИА Новости, 12.01.2025
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:50:00+03:00
2025-01-12T03:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. "По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии", - отмечает телеканал. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.
https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Число погибших при лесных пожарах в Калифорнии возросло до 13 человек

© AP Photo / Chris PizzelloПожар в Алтадине, Калифорния
Пожар в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Пожар в Алтадине, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.
"По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии", - отмечает телеканал.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ABC: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов
9 января, 02:04
 
В миреКалифорнияЛос-АнджелесЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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