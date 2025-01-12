https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993306280.html
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек - РИА Новости, 12.01.2025
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:50:00+03:00
2025-01-12T03:50:00+03:00
2025-01-12T03:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. "По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии", - отмечает телеканал. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
Число погибших при лесных пожарах в Калифорнии возросло до 13 человек