https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993306280.html

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек - РИА Новости, 12.01.2025

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T03:50:00+03:00

2025-01-12T03:50:00+03:00

2025-01-12T03:50:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. "По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии", - отмечает телеканал. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.

https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html

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Дарья Буймова

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