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Юрист рассказал о наказании за подделку подписи - РИА Новости, 12.01.2025
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02:39 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/jurist-1993304288.html
Юрист рассказал о наказании за подделку подписи
Юрист рассказал о наказании за подделку подписи - РИА Новости, 12.01.2025
Юрист рассказал о наказании за подделку подписи
Граждане РФ за подделку подписи могут получить штраф до 80 тысяч рублей или тюремный срок до четырех лет, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T02:39:00+03:00
2025-01-12T02:39:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Граждане РФ за подделку подписи могут получить штраф до 80 тысяч рублей или тюремный срок до четырех лет, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Статья 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") предусматривает различные меры наказания: от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырёх лет. Важным моментом является то, что преступление считается оконченным не только в момент изготовления поддельного документа, но и при его фактическом использовании. При этом если подделка не повлекла негативных последствий (например, документ не использовался), уголовной ответственности может не быть, так как отсутствует состав преступления", - предупредил Адамс. Юрист добавил, что уголовная ответственность может последовать и по другим статьям. В качестве примера он привел фальсификацию доказательств в суде (303 статья УК РФ), подделку подписей для совершения мошеннических действий (159 статья УК РФ), а также рецептов врачей (233 статья УК РФ) и избирательных документов (142 статья УК РФ). Адамс напомнил, что в делах о подлоге документов ключевой операцией в расследовании становится почерковедческая экспертиза, которая может подтвердить факт подделки по несоответствию фальшивой подписи с особенностями почерка ее хозяина. "Однако сама по себе поддельная подпись, например, на договоре, ещё не означает наличия состава преступления, например, по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Для квалификации по мошенничеству важно установить умысел на хищение имущества, что требует тщательной проверки всех обстоятельств дела", - подчеркнул Адамс. Юрист также упомянул случаи, когда подпись подделали, но документ с ней не был использован по независящим от злоумышленника причинам. "В таких ситуациях действия могут быть квалифицированы как приготовление к преступлению, что влечёт меньшую степень ответственности. Также стоит отметить, что в случае добровольного заглаживания вины и возмещения причинённого ущерба суд может прекратить уголовное производство, если будет признано, что преступление не носило серьёзного характера", - отметил Адамс. Кроме того, юрист обратил внимание, что не все фальсифицированные документы подпадают под статью 327 УК РФ. В частности, если документ не предоставляет никаких прав или обязанностей, то состава преступления нет. В качестве примера Адамс привел подделку личной записки или неофициального письма.
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россия, общество
Россия, Общество
Юрист рассказал о наказании за подделку подписи

Юрист Адамс: за подделку подписи россиянам грозит штраф до 80 тысяч рублей

© iStock.com / graphixchonПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© iStock.com / graphixchon
Подписание договора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Граждане РФ за подделку подписи могут получить штраф до 80 тысяч рублей или тюремный срок до четырех лет, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
"Статья 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") предусматривает различные меры наказания: от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырёх лет. Важным моментом является то, что преступление считается оконченным не только в момент изготовления поддельного документа, но и при его фактическом использовании. При этом если подделка не повлекла негативных последствий (например, документ не использовался), уголовной ответственности может не быть, так как отсутствует состав преступления", - предупредил Адамс.
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Юрист добавил, что уголовная ответственность может последовать и по другим статьям. В качестве примера он привел фальсификацию доказательств в суде (303 статья УК РФ), подделку подписей для совершения мошеннических действий (159 статья УК РФ), а также рецептов врачей (233 статья УК РФ) и избирательных документов (142 статья УК РФ). Адамс напомнил, что в делах о подлоге документов ключевой операцией в расследовании становится почерковедческая экспертиза, которая может подтвердить факт подделки по несоответствию фальшивой подписи с особенностями почерка ее хозяина.
"Однако сама по себе поддельная подпись, например, на договоре, ещё не означает наличия состава преступления, например, по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Для квалификации по мошенничеству важно установить умысел на хищение имущества, что требует тщательной проверки всех обстоятельств дела", - подчеркнул Адамс.
Юрист также упомянул случаи, когда подпись подделали, но документ с ней не был использован по независящим от злоумышленника причинам.
"В таких ситуациях действия могут быть квалифицированы как приготовление к преступлению, что влечёт меньшую степень ответственности. Также стоит отметить, что в случае добровольного заглаживания вины и возмещения причинённого ущерба суд может прекратить уголовное производство, если будет признано, что преступление не носило серьёзного характера", - отметил Адамс.
Кроме того, юрист обратил внимание, что не все фальсифицированные документы подпадают под статью 327 УК РФ. В частности, если документ не предоставляет никаких прав или обязанностей, то состава преступления нет. В качестве примера Адамс привел подделку личной записки или неофициального письма.
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