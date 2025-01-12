ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана
ЦАХАЛ: ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация Израиля ударила по трем подозрительным лицам на юге Ливана, продвигавшимся вблизи израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Трое подозрительных лиц были обнаружены в районе Хар-Дов, они продвигались в Ливане вблизи израильской территории. ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
Ранее в субботу ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболлах" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно плану урегулирования, в течение 60 дней со момента прекращения огня армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".