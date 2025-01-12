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ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана - РИА Новости, 12.01.2025
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02:07 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/izrail-1993303503.html
ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана
ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана - РИА Новости, 12.01.2025
ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана
Авиация Израиля ударила по трем подозрительным лицам на юге Ливана, продвигавшимся вблизи израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T02:07:00+03:00
2025-01-12T02:07:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация Израиля ударила по трем подозрительным лицам на юге Ливана, продвигавшимся вблизи израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Трое подозрительных лиц были обнаружены в районе Хар-Дов, они продвигались в Ливане вблизи израильской территории. ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Ранее в субботу ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболлах" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно плану урегулирования, в течение 60 дней со момента прекращения огня армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
https://ria.ru/20250111/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250111/khezbolla-1993282822.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация Израиля ударила по трем подозрительным лицам на юге Ливана, продвигавшимся вблизи израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Трое подозрительных лиц были обнаружены в районе Хар-Дов, они продвигались в Ливане вблизи израильской территории. ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее в субботу ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболлах" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно плану урегулирования, в течение 60 дней со момента прекращения огня армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
Боец армии Израиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Израиль нанес удар по группе бойцов "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 19:25
 
В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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