https://ria.ru/20250112/izrail-1993303503.html

ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана

ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана - РИА Новости, 12.01.2025

ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам на юге Ливана

Авиация Израиля ударила по трем подозрительным лицам на юге Ливана, продвигавшимся вблизи израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T02:07:00+03:00

2025-01-12T02:07:00+03:00

2025-01-12T02:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация Израиля ударила по трем подозрительным лицам на юге Ливана, продвигавшимся вблизи израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Трое подозрительных лиц были обнаружены в районе Хар-Дов, они продвигались в Ливане вблизи израильской территории. ВВС Израиля ударили по трем подозрительным лицам", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Ранее в субботу ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболлах" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно плану урегулирования, в течение 60 дней со момента прекращения огня армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".

https://ria.ru/20250111/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250111/khezbolla-1993282822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)