https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993378270.html

При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель

При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025

При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель

Мужчина погиб в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:54:00+03:00

2025-01-12T19:54:00+03:00

2025-01-12T19:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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горловка

иван приходько

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мужчина погиб в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в воскресенье Приходько сообщил, что жительница Горловки пострадала при атаке украинского дрона. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в поселке Стальсбыт погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины