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При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель
Мужчина погиб в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:54:00+03:00
2025-01-12T19:54:00+03:00
2025-01-12T19:54:00+03:00
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мужчина погиб в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в воскресенье Приходько сообщил, что жительница Горловки пострадала при атаке украинского дрона. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в поселке Стальсбыт погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Горловке погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при атаке дрона ВСУ в поселке Стальсбыт погиб мужчина