https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993364309.html
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление администрации РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T17:34:00+03:00
2025-01-12T17:34:00+03:00
2025-01-12T17:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) - 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА... 16.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении управления. По данным ведомства, ВСУ также атаковали Центрально-Городской район с помощью БПЛА-камикадзе и обстреляли Никитовский район четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, СЦКК
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
СЦКК: ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотников на Горловку