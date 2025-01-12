https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993364309.html

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку - РИА Новости, 12.01.2025

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление администрации РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T17:34:00+03:00

2025-01-12T17:34:00+03:00

2025-01-12T17:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) - 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА... 16.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении управления. По данным ведомства, ВСУ также атаковали Центрально-Городской район с помощью БПЛА-камикадзе и обстреляли Никитовский район четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, сцкк