https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993330897.html

В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ

В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025

В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ

Мирная жительница получила ранения в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:59:00+03:00

2025-01-12T11:59:00+03:00

2025-01-12T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html

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донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия