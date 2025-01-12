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В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
Мирная жительница получила ранения в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:59:00+03:00
2025-01-12T11:59:00+03:00
2025-01-12T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Горловке мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
Мэр Приходько: при атаке ВСУ на Горловку получила ранения мирная жительница