https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993324859.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.01.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:52:00+03:00

2025-01-12T10:52:00+03:00

2025-01-12T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 10.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия, вооруженные силы украины