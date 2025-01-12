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В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника
В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.01.2025
В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника
Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:36:00+03:00
2025-01-12T09:36:00+03:00
2025-01-12T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Н. А. Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ударный беспилотник атаковал Горловку в 06:30 утра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника
Приходько: водитель автобуса погиб в Горловке при сбросе ВОП с БПЛА