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В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 12.01.2025 (обновлено: 10:24 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993319334.html
В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника
В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.01.2025
В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника
Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:36:00+03:00
2025-01-12T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. &quot;В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Н. А. Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2&quot;, — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ударный беспилотник атаковал Горловку в 06:30 утра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника

Приходько: водитель автобуса погиб в Горловке при сбросе ВОП с БПЛА

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в поселке шахты имени Н. А. Изотова в Горловке в ДНР
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в поселке шахты имени Н. А. Изотова в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в поселке шахты имени Н. А. Изотова в Горловке в ДНР
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Н. А. Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2", — написал он.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ударный беспилотник атаковал Горловку в 06:30 утра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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