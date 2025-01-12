https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993319334.html

В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника

В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.01.2025

В Горловке водитель автобуса погиб при атаке украинского беспилотника

Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:36:00+03:00

2025-01-12T09:36:00+03:00

2025-01-12T10:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993320435_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_f74fbac78fdb11ef904c84018c179c4a.jpg

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Водитель автобуса стал жертвой атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Н. А. Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ударный беспилотник атаковал Горловку в 06:30 утра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины