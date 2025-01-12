https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993303866.html

Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке - РИА Новости, 12.01.2025

Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T02:16:00+03:00

2025-01-12T02:16:00+03:00

2025-01-12T07:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

происшествия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, подходящие под такие диаметры, и ВСУ активно используют эти боевые машины для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html

https://ria.ru/20250112/obstrely-1993300739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия