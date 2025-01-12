https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993303866.html
Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке - РИА Новости, 12.01.2025
Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T02:16:00+03:00
2025-01-12T02:16:00+03:00
2025-01-12T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
стирол
нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, подходящие под такие диаметры, и ВСУ активно используют эти боевые машины для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html
https://ria.ru/20250112/obstrely-1993300739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили два натовских снаряда по Горловке
ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке