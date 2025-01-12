https://ria.ru/20250112/glavkov-1993382170.html
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух - РИА Новости, 12.01.2025
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух
Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:41:00+03:00
2025-01-12T20:41:00+03:00
2025-01-12T20:55:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица доставляют в больницу."Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Глава области добавил, что в результате атаки повреждены три легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух
Главков: дрон ВСУ ранил двоих человек при атаке на машину в районе села Дунайка