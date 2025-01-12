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Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 12.01.2025 (обновлено: 20:55 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/glavkov-1993382170.html
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух - РИА Новости, 12.01.2025
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух
Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:41:00+03:00
2025-01-12T20:55:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица доставляют в больницу."Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Глава области добавил, что в результате атаки повреждены три легковых автомобиля.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух

Главков: дрон ВСУ ранил двоих человек при атаке на машину в районе села Дунайка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица доставляют в больницу.
"Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в результате атаки повреждены три легковых автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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