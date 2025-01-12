https://ria.ru/20250112/glavkov-1993382170.html

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух - РИА Новости, 12.01.2025

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до двух

Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T20:41:00+03:00

2025-01-12T20:41:00+03:00

2025-01-12T20:55:00+03:00

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Число раненых при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области увеличилось до двух, в больницу обратился мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица доставляют в больницу."Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Глава области добавил, что в результате атаки повреждены три легковых автомобиля.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия