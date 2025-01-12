АдГ утвердила программу с отказом от антироссийских санкций
АдГ утвердила предвыборную программу с отказом от евро и санкций против России
© AP Photo / Michael SohnМеста для членов фракции АдГ в Бундестаге
© AP Photo / Michael Sohn
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Члены партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) большинством голосов приняли партийную программу, в которой прописан отказ от евро и антироссийских санкций, следует из трансляции партийного съезда, которая велась в соцсетях и на сайте партии.
АдГ утвердила предвыборную программу к концу своего двухдневного съезда в городе Риза. Без изменений были приняты пункты, в которых прописаны ужесточение миграционной политики, отказ от евро и выход из ЕС, а также стремление к "основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами", среди которых названы США, Китай и Россия.
Партия выступает за пребывание Германии в НАТО "до тех пор, пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". Придя к власти, партия отменила бы участие страны в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить американские ракеты средней дальности в стране. Украина же, по мнению АдГ, должна стать "нейтральным государством вне НАТО и Европейского союза".
АдГ ранее в субботу не стала включать в предвыборную программу предложенный депутатом бундестага Альбрехтом Глазером пункт с осуждением России и проводимой ею специальной военной операции на Украине.
Согласно данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг партии "Альтернатива для Германии" вырос на 2 процентных пункта до 22% менее чем за полтора месяца до досрочных парламентских выборов. На первом месте по-прежнему оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), но его рейтинг снизился на 1 процентный пункт до 30%. На втором месте социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 16% опрошенных.
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