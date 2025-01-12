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Американский военнослужащий насмерть сбил пешехода в Баварии - РИА Новости, 12.01.2025
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17:01 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/germaniya-1993361330.html
Американский военнослужащий насмерть сбил пешехода в Баварии
Американский военнослужащий насмерть сбил пешехода в Баварии - РИА Новости, 12.01.2025
Американский военнослужащий насмерть сбил пешехода в Баварии
Автомобиль армии США, за рулём которого находился 19-летний водитель, сбил пешехода близ города Ансбаха в федеральной земле Бавария, как следует из сообщения... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T17:01:00+03:00
2025-01-12T17:01:00+03:00
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Автомобиль армии США, за рулём которого находился 19-летний водитель, сбил пешехода близ города Ансбаха в федеральной земле Бавария, как следует из сообщения полиции и фотографий нюренбергского видеоагентсва NEWS5. "В воскресенье утром под Ансбахом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. 33-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении на портале полиции Баварии. По не известным пока причинам 19-летний водитель съехал с дороги на пешеходный путь, где и произошло столкновение. Женщина скончалась в больнице. На фотографиях видеоагентства NEWS5 виден автомобиль марки Toyota с проблесковыми маячками, относящийся к близлежащему гарнизону армии США.
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в мире, германия, бавария, ансбах, сша, вооруженные силы сша
В мире, Германия, Бавария, Ансбах, США, Вооруженные силы США
Американский военнослужащий насмерть сбил пешехода в Баварии

Автомобиль американской армии насмерть сбил женщину близ Ансбаха в Баварии

© NEWS5 / Felix BesoldДТП вблизи города Ансбаха в федеральной земле Бавария
ДТП вблизи города Ансбаха в федеральной земле Бавария - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© NEWS5 / Felix Besold
ДТП вблизи города Ансбаха в федеральной земле Бавария
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Автомобиль армии США, за рулём которого находился 19-летний водитель, сбил пешехода близ города Ансбаха в федеральной земле Бавария, как следует из сообщения полиции и фотографий нюренбергского видеоагентсва NEWS5.
"В воскресенье утром под Ансбахом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. 33-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении на портале полиции Баварии.
По не известным пока причинам 19-летний водитель съехал с дороги на пешеходный путь, где и произошло столкновение. Женщина скончалась в больнице. На фотографиях видеоагентства NEWS5 виден автомобиль марки Toyota с проблесковыми маячками, относящийся к близлежащему гарнизону армии США.
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