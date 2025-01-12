https://ria.ru/20250112/gaza-1993360855.html

Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе

Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе - РИА Новости, 12.01.2025

Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе

Израильская делегация прибыла в Доху, где в воскресенье продолжатся переговоры по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:57:00+03:00

2025-01-12T16:57:00+03:00

2025-01-12T16:57:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Израильская делегация прибыла в Доху, где в воскресенье продолжатся переговоры по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, сообщил РИА Новости советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман. "Израильская делегация прибыла в Катар для продолжения переговоров по освобождению заложников, переговоры начнутся сегодня", - заявил Гендельман. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20241228/katar-1991934109.html

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в мире, израиль, доха, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году