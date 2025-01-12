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Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе - РИА Новости, 12.01.2025
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16:57 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/gaza-1993360855.html
Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе
Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе - РИА Новости, 12.01.2025
Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе
Израильская делегация прибыла в Доху, где в воскресенье продолжатся переговоры по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:57:00+03:00
2025-01-12T16:57:00+03:00
в мире
израиль
доха
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Израильская делегация прибыла в Доху, где в воскресенье продолжатся переговоры по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, сообщил РИА Новости советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман. "Израильская делегация прибыла в Катар для продолжения переговоров по освобождению заложников, переговоры начнутся сегодня", - заявил Гендельман. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241228/katar-1991934109.html
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в мире, израиль, доха, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Доха, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по ситуации в Газе

Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров по освобождению заложников

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Израильская делегация прибыла в Доху, где в воскресенье продолжатся переговоры по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, сообщил РИА Новости советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.
"Израильская делегация прибыла в Катар для продолжения переговоров по освобождению заложников, переговоры начнутся сегодня", - заявил Гендельман.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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Катар провел переговоры с ХАМАС по перемирию с Израилем
28 декабря 2024, 22:10
 
В миреИзраильДохаКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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