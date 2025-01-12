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Фараж устроит вечеринку в честь инаугурации Трампа - РИА Новости, 12.01.2025
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03:31 12.01.2025 (обновлено: 03:41 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/farazh-1993305690.html
Фараж устроит вечеринку в честь инаугурации Трампа
Фараж устроит вечеринку в честь инаугурации Трампа - РИА Новости, 12.01.2025
Фараж устроит вечеринку в честь инаугурации Трампа
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж планирует устроить вечеринку в Вашингтоне с участием американского предпринимателя Илона Маска в честь... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:31:00+03:00
2025-01-12T03:41:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж планирует устроить вечеринку в Вашингтоне с участием американского предпринимателя Илона Маска в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает газета Independent. "Найджел Фараж планирует уладить пошатнувшиеся отношения с богатейшим человеком планеты, они, как ожидается, встретятся на "крупнейшей вечеринке в честь инаугурации" в Вашингтоне, организуемой главой Reform UK", - пишет издание. Отмечается, что в общей сложности на мероприятии ожидается 400 гостей из правых политических кругов США и Великобритании, в том числе ведущие члены Республиканской партии, а также новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Издание подчеркивает, что это будет первая встреча Фаража и Маска после того, как американский предприниматель призвал сменить главу Reform UK. По информации издания, с того момента команда Трампа пыталась наладить отношения с Фаражем в преддверии инаугурации. Газета также отмечает, что присутствие посла Великобритании в США может говорить о его намерении попытаться улучшить отношения между правительством британского премьер-министра Кира Стармера и командой Трампа. Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобской организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов. Маск также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.
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в мире, великобритания, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, кир стармер, лига английской обороны, президентские выборы в сша
В мире, Великобритания, США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Дональд Трамп, Кир Стармер, Лига английской обороны, Президентские выборы в США
Фараж устроит вечеринку в честь инаугурации Трампа

Фараж устроит вечеринку в Вашингтоне с участием Маска в честь инаугурации Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Найджел Фараж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж планирует устроить вечеринку в Вашингтоне с участием американского предпринимателя Илона Маска в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает газета Independent.
"Найджел Фараж планирует уладить пошатнувшиеся отношения с богатейшим человеком планеты, они, как ожидается, встретятся на "крупнейшей вечеринке в честь инаугурации" в Вашингтоне, организуемой главой Reform UK", - пишет издание.
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Отмечается, что в общей сложности на мероприятии ожидается 400 гостей из правых политических кругов США и Великобритании, в том числе ведущие члены Республиканской партии, а также новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Издание подчеркивает, что это будет первая встреча Фаража и Маска после того, как американский предприниматель призвал сменить главу Reform UK. По информации издания, с того момента команда Трампа пыталась наладить отношения с Фаражем в преддверии инаугурации.
Газета также отмечает, что присутствие посла Великобритании в США может говорить о его намерении попытаться улучшить отношения между правительством британского премьер-министра Кира Стармера и командой Трампа.
Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобской организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов.
Маск также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.
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В миреВеликобританияСШАВашингтон (штат)Илон МаскДональд ТрампКир СтармерЛига английской обороныПрезидентские выборы в США
 
 
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