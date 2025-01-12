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В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался - РИА Новости, 12.01.2025
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21:23 12.01.2025 (обновлено: 21:45 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html
В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался
В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался - РИА Новости, 12.01.2025
В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался
Процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, в стране может появиться новый формат оценки, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. РИА Новости, 12.01.2025
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россия
госдума рф
ярослав нилов
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, в стране может появиться новый формат оценки, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что все предпосылки для этого уже есть. "Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки", - добавил парламентарий. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство не получило ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена. Он отметил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, результаты которого признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания
https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html
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россия, госдума рф, ярослав нилов, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
Россия, Госдума РФ, Ярослав Нилов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество
В Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

Депутат Нилов считает, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, в стране может появиться новый формат оценки, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался", - сказал он РИА Новости.
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Депутат добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что все предпосылки для этого уже есть.
"Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки", - добавил парламентарий.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство не получило ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена. Он отметил, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, результаты которого признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания
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РоссияГосдума РФЯрослав НиловЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
 
 
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