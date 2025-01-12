https://ria.ru/20250112/efimov-1993164288.html

Ефимов: в московском Крюкове завершили строительство комплекса "Горизонт"

Ефимов: в московском Крюкове завершили строительство комплекса "Горизонт" - РИА Новости, 12.01.2025

Ефимов: в московском Крюкове завершили строительство комплекса "Горизонт"

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Горизонт" построили в московском районе Крюково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:17:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

рафик загрутдинов

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Горизонт" построили в московском районе Крюково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."ФОК построили на Середниковской улице, дом 5. Здание площадью около четырех тысяч квадратных метров возвели по государственной программе "Спорт Москвы" за счет бюджета города. Физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 1090 человек в сутки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сам ФОК состоит из двух этажей, у спортивного объекта предусмотрены подвал и технический этаж. Он находится недалеко от леса и имеет панорамное остекление.В свою очередь, глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что комплекс включает в себя большой и малый бассейны, тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, административные помещения.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил итоги строительства объектов социальной инфраструктуры в 2024 году.

https://ria.ru/20250110/efimov-1993093998.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы