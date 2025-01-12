Ефимов: в московском Крюкове завершили строительство комплекса "Горизонт"
Ефимов: в районе Крюково в Москве завершили строительство комплекса "Горизонт"
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Горизонт" построили в московском районе Крюково, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"ФОК построили на Середниковской улице, дом 5. Здание площадью около четырех тысяч квадратных метров возвели по государственной программе "Спорт Москвы" за счет бюджета города. Физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 1090 человек в сутки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сам ФОК состоит из двух этажей, у спортивного объекта предусмотрены подвал и технический этаж. Он находится недалеко от леса и имеет панорамное остекление.
В свою очередь, глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что комплекс включает в себя большой и малый бассейны, тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, административные помещения.
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