https://ria.ru/20250112/dtp-1993386448.html

В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека

В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека - РИА Новости, 12.01.2025

В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УВМД. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T22:00:00+03:00

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2025-01-12T22:00:00+03:00

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калининград

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УВМД. "В Калининграде полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали три человека... По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Репина, не выполнил требование знака 2.4 ПДД РФ "Уступи дорогу" и допустил столкновение с движущимся маршрутным такси", - говорится в сообщении. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась обоим водителям и пассажиру легкового автомобиля. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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россия, калининград, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп