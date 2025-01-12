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В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека - РИА Новости, 12.01.2025
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В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека
В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека - РИА Новости, 12.01.2025
В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УВМД. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:00:00+03:00
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россия
калининград
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УВМД. "В Калининграде полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали три человека... По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Репина, не выполнил требование знака 2.4 ПДД РФ "Уступи дорогу" и допустил столкновение с движущимся маршрутным такси", - говорится в сообщении. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась обоим водителям и пассажиру легкового автомобиля. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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россия, калининград, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Россия, Калининград, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали три человека

МВД: в Калининграде водитель легковушки врезался в маршрутку, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УВМД.
Калининграде полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали три человека... По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Репина, не выполнил требование знака 2.4 ПДД РФ "Уступи дорогу" и допустил столкновение с движущимся маршрутным такси", - говорится в сообщении.
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась обоим водителям и пассажиру легкового автомобиля.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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РоссияКалининградПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТП
 
 
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