Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29
Пушилин: число пострадавших в ДТП с автобусом районе Иловайска увеличилось до 29
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Сегодня в 05.30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар - Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка. Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести", - написал Пушилин.
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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