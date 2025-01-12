https://ria.ru/20250112/dtp-1993327313.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29

Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29 - РИА Новости, 12.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:18:00+03:00

2025-01-12T11:18:00+03:00

2025-01-12T11:19:00+03:00

донецкая народная республика

иловайск

краснодар

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Сегодня в 05.30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар - Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка. Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести", - написал Пушилин. Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП. Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

донецкая народная республика

иловайск

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, иловайск, краснодар, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия