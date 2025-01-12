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Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29 - РИА Новости, 12.01.2025
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11:18 12.01.2025 (обновлено: 11:19 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/dtp-1993327313.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29 - РИА Новости, 12.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:18:00+03:00
2025-01-12T11:19:00+03:00
донецкая народная республика
иловайск
краснодар
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Сегодня в 05.30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар - Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка. Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести", - написал Пушилин. Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП. Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
донецкая народная республика
иловайск
краснодар
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донецкая народная республика, иловайск, краснодар, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, Иловайск, Краснодар, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29

Пушилин: число пострадавших в ДТП с автобусом районе Иловайска увеличилось до 29

© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Сегодня в 05.30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар - Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка. Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести", - написал Пушилин.
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
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Донецкая Народная РеспубликаИловайскКраснодарДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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