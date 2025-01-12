В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие
В ДНР три человека погибли в ДТП с ехавшим из Краснодара в Донецк автобусом
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в районе Иловайска, три человека погибли, около трех десятков пострадали, сообщило МВД ДНР.
"На автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка 12 января в 05:30 в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк", — говорится в публикации.
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска
По предварительным данным, погибли три пассажира. Еще 29 человек получили травмы, среди них трое детей, уточнил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, троих пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно.
Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП, добавил Пушилин. В МВД отметили, что на месте работают сотрудники ГАИ.
По информации МЧС, всего в автобусе ехали 37 человек. Последствия аварии уже ликвидировали, там работали 13 спасателей и три единицы техники.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
25 ноября 2024, 12:37