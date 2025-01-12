https://ria.ru/20250112/dtp-1993323042.html

В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие

В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 12.01.2025

В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие

Автобус перевернулся на трассе в районе Иловайска, три человека погибли, около трех десятков пострадали, сообщило МВД ДНР. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:22:00+03:00

2025-01-12T10:22:00+03:00

2025-01-12T15:05:00+03:00

донецкая народная республика

иловайск

происшествия

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в районе Иловайска, три человека погибли, около трех десятков пострадали, сообщило МВД ДНР."На автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка 12 января в 05:30 в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк", — говорится в публикации.По предварительным данным, погибли три пассажира. Еще 29 человек получили травмы, среди них трое детей, уточнил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, троих пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно.Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП, добавил Пушилин. В МВД отметили, что на месте работают сотрудники ГАИ.По информации МЧС, всего в автобусе ехали 37 человек. Последствия аварии уже ликвидировали, там работали 13 спасателей и три единицы техники.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

донецкая народная республика

иловайск

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, иловайск, происшествия, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)