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В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 12.01.2025
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10:22 12.01.2025 (обновлено: 15:05 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/dtp-1993323042.html
В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие
В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 12.01.2025
В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие
Автобус перевернулся на трассе в районе Иловайска, три человека погибли, около трех десятков пострадали, сообщило МВД ДНР. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:22:00+03:00
2025-01-12T15:05:00+03:00
донецкая народная республика
иловайск
происшествия
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в районе Иловайска, три человека погибли, около трех десятков пострадали, сообщило МВД ДНР."На автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка 12 января в 05:30 в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк", — говорится в публикации.По предварительным данным, погибли три пассажира. Еще 29 человек получили травмы, среди них трое детей, уточнил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, троих пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно.Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП, добавил Пушилин. В МВД отметили, что на месте работают сотрудники ГАИ.По информации МЧС, всего в автобусе ехали 37 человек. Последствия аварии уже ликвидировали, там работали 13 спасателей и три единицы техники.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
донецкая народная республика
иловайск
донецк
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донецкая народная республика, иловайск, происшествия, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецкая Народная Республика, Иловайск, Происшествия, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР автобус попал в ДТП, есть погибшие

В ДНР три человека погибли в ДТП с ехавшим из Краснодара в Донецк автобусом

© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в районе Иловайска, три человека погибли, около трех десятков пострадали, сообщило МВД ДНР.
"На автодороге ДонецкХарцызскАмвросиевка 12 января в 05:30 в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк", — говорится в публикации.
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска
По предварительным данным, погибли три пассажира. Еще 29 человек получили травмы, среди них трое детей, уточнил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, троих пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно.
Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП, добавил Пушилин. В МВД отметили, что на месте работают сотрудники ГАИ.
По информации МЧС, всего в автобусе ехали 37 человек. Последствия аварии уже ликвидировали, там работали 13 спасателей и три единицы техники.
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Донецкая Народная РеспубликаИловайскПроисшествияДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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