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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.01.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина
В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:07:00+03:00
2025-01-12T19:07:00+03:00
2025-01-12T19:19:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
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происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях атаки уточняется.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина
Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в Грайворонском округе, пострадала женщина