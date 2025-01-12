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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 12.01.2025 (обновлено: 19:19 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/dron-1993373729.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.01.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина
В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:07:00+03:00
2025-01-12T19:19:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях атаки уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в Грайворонском округе, пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Глава области добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях атаки уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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