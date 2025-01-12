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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.01.2025

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадала женщина

В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:07:00+03:00

2025-01-12T19:07:00+03:00

2025-01-12T19:19:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях атаки уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков