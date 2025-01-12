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При украинских обстрелах в ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 12.01.2025 (обновлено: 21:47 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/dnr-1993386031.html
При украинских обстрелах в ДНР погибли два мирных жителя
При украинских обстрелах в ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.01.2025
При украинских обстрелах в ДНР погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, четверо пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T21:46:00+03:00
2025-01-12T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, четверо пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Сегодня в результате агрессии противника в республике погибли два человека, четверо ранены", - написал он. Глава региона уточнил, что в Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА погиб водитель автобуса, кроме того, при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ погиб мужчина. Он добавил, что четверо мирных жителей республики 1939, 1984, 1962 и 1986 годов рождения получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По данным Пушилина, со стороны украинских формирований совершены более 20 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах в ДНР погибли два мирных жителя

Пушилин: при украинских обстрелах в ДНР погибли два человека, четверо пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, четверо пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Сегодня в результате агрессии противника в республике погибли два человека, четверо ранены", - написал он.
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Глава региона уточнил, что в Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА погиб водитель автобуса, кроме того, при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ погиб мужчина.
Он добавил, что четверо мирных жителей республики 1939, 1984, 1962 и 1986 годов рождения получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным Пушилина, со стороны украинских формирований совершены более 20 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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