https://ria.ru/20250112/devochka-1993355191.html

В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду

В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду - РИА Новости, 12.01.2025

В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду

Следственные органы Удмуртии проводят доследственную проверку по сообщению о девочке, которая получила ожоги в детском саду Ижевска, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:03:00+03:00

2025-01-12T16:03:00+03:00

2025-01-12T16:03:00+03:00

происшествия

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

УФА, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы Удмуртии проводят доследственную проверку по сообщению о девочке, которая получила ожоги в детском саду Ижевска, сообщает СУСК РФ по региону. "В социальных сетях опубликованы сведения о том, что в одном из детских садов г. Ижевска несовершеннолетняя, оставшись без присмотра педагогов, получила ожоги. В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении, она получает квалифицированную медицинскую помощь, угрозы ее жизни и здоровью нет", - говорится в релизе. Как уточняет ведомство, следственными органами организована доследственная проверка по статье УК РФ "халатность". В соцсетях ранее распространили информацию об инциденте в детском саду Ижевска: воспитатель хотела подмыть двухлетнюю девочку и оставила ее в душевой под струёй горячей воды. Малышка получила ожоги половых органов и ног, а к приходу матери была в подгузниках и сильно плакала. При этом воспитатель не вызвала скорую помощь.

https://ria.ru/20241202/rebenok-1986974308.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)