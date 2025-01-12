https://ria.ru/20250112/devochka-1993355191.html
В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду
В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду - РИА Новости, 12.01.2025
В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду
Следственные органы Удмуртии проводят доследственную проверку по сообщению о девочке, которая получила ожоги в детском саду Ижевска, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:03:00+03:00
2025-01-12T16:03:00+03:00
2025-01-12T16:03:00+03:00
происшествия
ижевск
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удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы Удмуртии проводят доследственную проверку по сообщению о девочке, которая получила ожоги в детском саду Ижевска, сообщает СУСК РФ по региону. "В социальных сетях опубликованы сведения о том, что в одном из детских садов г. Ижевска несовершеннолетняя, оставшись без присмотра педагогов, получила ожоги. В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении, она получает квалифицированную медицинскую помощь, угрозы ее жизни и здоровью нет", - говорится в релизе. Как уточняет ведомство, следственными органами организована доследственная проверка по статье УК РФ "халатность". В соцсетях ранее распространили информацию об инциденте в детском саду Ижевска: воспитатель хотела подмыть двухлетнюю девочку и оставила ее в душевой под струёй горячей воды. Малышка получила ожоги половых органов и ног, а к приходу матери была в подгузниках и сильно плакала. При этом воспитатель не вызвала скорую помощь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске проверят сообщение о девочке, получившей ожоги в детском саду
СК проверяет информацию о 2-летней девочке, получившей ожоги в ижевском детсаду