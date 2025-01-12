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Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/bpla-1993356945.html
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в Озеряновке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:24:00+03:00
2025-01-12T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в Озеряновке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Озеряновке ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993336705.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ

Мэр Приходько: в Озеряновке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в Озеряновке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в Озеряновке ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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