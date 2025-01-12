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Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в Озеряновке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:24:00+03:00
2025-01-12T16:24:00+03:00
2025-01-12T16:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в Озеряновке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Озеряновке ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ
Мэр Приходько: в Озеряновке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина