https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html

Пациент устроил пожар в больнице в Москве

Пациент устроил пожар в больнице в Москве - РИА Новости, 12.01.2025

Пациент устроил пожар в больнице в Москве

Пациент столичной Инфекционной клинической больницы № 2 погиб при пожаре, который устроил из-за курения в постели, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:24:00+03:00

2025-01-12T12:24:00+03:00

2025-01-12T13:32:00+03:00

происшествия

москва

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106673/40/1066734057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4808c211d46c0aac15e72b317f3414fc.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пациент столичной Инфекционной клинической больницы № 2 погиб при пожаре, который устроил из-за курения в постели, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. "Предварительно возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства по причине курения. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра", — рассказали в ведомстве.Сосед по палате вызвал сотрудников отделения, которые потушили пожар. Других пострадавших не было.Точную причину смерти погибшего определит специализированная экспертиза. В больнице проводится проверка, на месте работают следователи, которые установят все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250112/pozhar-1993317504.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, здоровье - общество, россия