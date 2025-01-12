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Пациент устроил пожар в больнице в Москве
Пациент устроил пожар в больнице в Москве - РИА Новости, 12.01.2025
Пациент устроил пожар в больнице в Москве
Пациент столичной Инфекционной клинической больницы № 2 погиб при пожаре, который устроил из-за курения в постели, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:24:00+03:00
2025-01-12T12:24:00+03:00
2025-01-12T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пациент столичной Инфекционной клинической больницы № 2 погиб при пожаре, который устроил из-за курения в постели, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. "Предварительно возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства по причине курения. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра", — рассказали в ведомстве.Сосед по палате вызвал сотрудников отделения, которые потушили пожар. Других пострадавших не было.Точную причину смерти погибшего определит специализированная экспертиза. В больнице проводится проверка, на месте работают следователи, которые установят все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия, Москва, Здоровье - Общество, Россия
Пациент устроил пожар в больнице в Москве
В больнице № 2 в Москве произошло возгорание в постели пациента, он погиб
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пациент столичной Инфекционной клинической больницы № 2 погиб при пожаре, который устроил из-за курения в постели, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Предварительно возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства по причине курения. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра", — рассказали в ведомстве.
Сосед по палате вызвал сотрудников отделения, которые потушили пожар. Других пострадавших не было.
Точную причину смерти погибшего определит специализированная экспертиза. В больнице проводится проверка, на месте работают следователи, которые установят все обстоятельства произошедшего.