https://ria.ru/20250112/bespilotniki-1993334510.html

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов - РИА Новости, 12.01.2025

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов

Дежурные средства ПВО с 10.30 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:41:00+03:00

2025-01-12T12:41:00+03:00

2025-01-12T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

курская область

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 10.30 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Двенадцатого января с 10.30 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.В течение ночи один украинский беспилотник был уничтожен над Брянской областью, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, брянская область, курская область, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф