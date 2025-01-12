https://ria.ru/20250112/bespilotniki-1993334510.html
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов - РИА Новости, 12.01.2025
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов
Дежурные средства ПВО с 10.30 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:41:00+03:00
2025-01-12T12:41:00+03:00
2025-01-12T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 10.30 до 11.10 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Двенадцатого января с 10.30 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.В течение ночи один украинский беспилотник был уничтожен над Брянской областью, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией трех регионов
МО РФ: ПВО сбила 3 дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Брянской областями