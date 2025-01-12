https://ria.ru/20250112/bespilotnik-1993343404.html
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 12.01.2025
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:58:00+03:00
2025-01-12T13:58:00+03:00
2025-01-12T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале "Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Богомаз: над Брянской областью силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа