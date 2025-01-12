https://ria.ru/20250112/bespilotnik-1993343404.html

Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике

Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 12.01.2025

Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике

Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:58:00+03:00

2025-01-12T13:58:00+03:00

2025-01-12T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале "Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия