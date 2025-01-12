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Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 12.01.2025 (обновлено: 08:03 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/bespilotnik-1993312464.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.01.2025
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:10:00+03:00
2025-01-12T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшую ночь средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник - над территорией Брянской области.
https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшую ночь средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник - над территорией Брянской области.
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Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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