https://ria.ru/20250112/bespilotnik-1993312464.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.01.2025
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:10:00+03:00
2025-01-12T07:10:00+03:00
2025-01-12T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшую ночь средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник - над территорией Брянской области.
https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа