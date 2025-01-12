https://ria.ru/20250112/bespilotnik-1993312464.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.01.2025

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T07:10:00+03:00

2025-01-12T07:10:00+03:00

2025-01-12T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшую ночь средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник - над территорией Брянской области.

https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)