https://ria.ru/20250112/baykal-1993353651.html

Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла

Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла - РИА Новости, 12.01.2025

Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла

Лед на Байкале в этом году, вероятнее всего, не образуется — и в северной, и в южной частях озера лед наблюдается лишь промежутками, сообщает ФКГУ "Байкальский... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:46:00+03:00

2025-01-12T15:46:00+03:00

2025-01-12T15:46:00+03:00

байкал

россия

ольхон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ИРКУТСК, 12 янв — РИА Новости. Лед на Байкале в этом году, вероятнее всего, не образуется — и в северной, и в южной частях озера лед наблюдается лишь промежутками, сообщает ФКГУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России". На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет. По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неустойчивый. "На севере лёд наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное — вода. На юге становление льда не предвидится", - говорится в сообщении. Отмечается, что причина отсутствия льда — аномально теплая зима.

https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html

байкал

россия

ольхон

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

байкал, россия, ольхон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество