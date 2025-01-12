https://ria.ru/20250112/baykal-1993353651.html
Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла
Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла - РИА Новости, 12.01.2025
Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла
Лед на Байкале в этом году, вероятнее всего, не образуется — и в северной, и в южной частях озера лед наблюдается лишь промежутками, сообщает ФКГУ "Байкальский... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:46:00+03:00
2025-01-12T15:46:00+03:00
2025-01-12T15:46:00+03:00
байкал
россия
ольхон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ИРКУТСК, 12 янв — РИА Новости. Лед на Байкале в этом году, вероятнее всего, не образуется — и в северной, и в южной частях озера лед наблюдается лишь промежутками, сообщает ФКГУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России". На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет. По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неустойчивый. "На севере лёд наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное — вода. На юге становление льда не предвидится", - говорится в сообщении. Отмечается, что причина отсутствия льда — аномально теплая зима.
https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, россия, ольхон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Байкал, Россия, Ольхон, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла
МЧС: становление льда на Байкале не предвидится из-за аномально теплой зимы