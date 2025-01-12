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На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии - РИА Новости, 12.01.2025
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04:46 12.01.2025 (обновлено: 15:29 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/bayden-1993306892.html
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T04:46:00+03:00
2025-01-12T15:29:00+03:00
в мире
сша
джо байден
чей боуз
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины.&quot;Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. &lt;...&gt; Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо&quot;, — написал он.Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают стремительное распространение огня с сухими и крайне ветреными погодными условиями.Число погибших достигло 13. Более десяти тысяч зданий оказались уничтожены.
https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993223072.html
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в мире, сша, джо байден, чей боуз, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, украина
В мире, США, Джо Байден, Чей Боуз, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Украина
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии

Журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Украины и Калифорнии

© AP Photo / Jae C. HongСгоревшие дома в Лос-Анджелесе
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины.
«

"Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. <...> Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо", — написал он.

Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают стремительное распространение огня с сухими и крайне ветреными погодными условиями.
Число погибших достигло 13. Более десяти тысяч зданий оказались уничтожены.
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В миреСШАДжо БайденЧей БоузЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуУкраина
 
 
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