https://ria.ru/20250112/bayden-1993306892.html

На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии

На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии - РИА Новости, 12.01.2025

На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T04:46:00+03:00

2025-01-12T04:46:00+03:00

2025-01-12T15:29:00+03:00

в мире

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

украина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины."Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. <...> Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо", — написал он.Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают стремительное распространение огня с сухими и крайне ветреными погодными условиями.Число погибших достигло 13. Более десяти тысяч зданий оказались уничтожены.

https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993223072.html

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