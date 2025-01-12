https://ria.ru/20250112/bayden-1993306892.html
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T04:46:00+03:00
2025-01-12T04:46:00+03:00
2025-01-12T15:29:00+03:00
в мире
сша
джо байден
чей боуз
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993081461_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_e6b2506036bf33d2960418414624c4c6.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины."Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. <...> Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо", — написал он.Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают стремительное распространение огня с сухими и крайне ветреными погодными условиями.Число погибших достигло 13. Более десяти тысяч зданий оказались уничтожены.
https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993223072.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993081461_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_829ad85fbd5df199c6907f608787e3c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, чей боуз, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, украина
В мире, США, Джо Байден, Чей Боуз, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Украина
На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии
Журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Украины и Калифорнии