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Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек - РИА Новости, 12.01.2025
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01:52 12.01.2025 (обновлено: 13:17 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/batumi-1993302833.html
Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек
Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек - РИА Новости, 12.01.2025
Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек
Грузинские правоохранители задержали в Батуми во время акции протеста десять человек, передает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T01:52:00+03:00
2025-01-12T13:17:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Батуми во время акции протеста десять человек, передает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД. "В Батуми были задержаны десять человек, четверо из них уже освобождены", - сообщает СМИ. По данным грузинских телекомпаний, активисты были задержаны у здания главного управления полиции Батуми. Между участниками акции и полицейскими на месте произошли стычки. Ситуация переросла в физическое противостояние между полицией и протестующими после того, как из числа задержанных были освобождены четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Протестующие потребовали от сотрудников правоохранительных органов объяснить, почему произошло задержание, за этим последовало словесное, а затем и физическое столкновение. В Батуми, так же как и в Тбилиси, проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html
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в мире, батуми, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Батуми, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек

На акции протеста в Батуми задержали десять человек, четверо уже освобождены

© Getty Images / NurPhoto/Jerome GillesАкция протеста в Батуми. 11 января 2025
Акция протеста в Батуми. 11 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
Акция протеста в Батуми. 11 января 2025
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ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Батуми во время акции протеста десять человек, передает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД.
Батуми были задержаны десять человек, четверо из них уже освобождены", - сообщает СМИ.
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По данным грузинских телекомпаний, активисты были задержаны у здания главного управления полиции Батуми. Между участниками акции и полицейскими на месте произошли стычки. Ситуация переросла в физическое противостояние между полицией и протестующими после того, как из числа задержанных были освобождены четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Протестующие потребовали от сотрудников правоохранительных органов объяснить, почему произошло задержание, за этим последовало словесное, а затем и физическое столкновение.
В Батуми, так же как и в Тбилиси, проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.
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