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Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек

Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек - РИА Новости, 12.01.2025

Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек

Грузинские правоохранители задержали в Батуми во время акции протеста десять человек, передает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД. РИА Новости, 12.01.2025

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2025-01-12T01:52:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Батуми во время акции протеста десять человек, передает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД. "В Батуми были задержаны десять человек, четверо из них уже освобождены", - сообщает СМИ. По данным грузинских телекомпаний, активисты были задержаны у здания главного управления полиции Батуми. Между участниками акции и полицейскими на месте произошли стычки. Ситуация переросла в физическое противостояние между полицией и протестующими после того, как из числа задержанных были освобождены четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Протестующие потребовали от сотрудников правоохранительных органов объяснить, почему произошло задержание, за этим последовало словесное, а затем и физическое столкновение. В Батуми, так же как и в Тбилиси, проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.

https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, батуми, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024