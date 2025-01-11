https://ria.ru/20250111/vzryv-1993218702.html

В районе Кривого Рога прогремели взрывы

В районе Кривого Рога прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025

В районе Кривого Рога прогремели взрывы

В районе Кривого Рога прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:01:00+03:00

2025-01-11T03:01:00+03:00

2025-01-11T03:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

россия

кривой рог

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В районе Кривого Рога прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram."Кривой Рог/район (Днепропетровская область) — взрывы", — говорится в публикации.Кроме того, по данным канала, после часа ночи такие инциденты произошли:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240309/krivoy_rog-1931963183.html

днепропетровская область

россия

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины