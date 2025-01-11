В районе Кривого Рога прогремели взрывы
В районе Кривого Рога Днепропетровской области прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В районе Кривого Рога прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram.
"Кривой Рог/район (Днепропетровская область) — взрывы", — говорится в публикации.
Кроме того, по данным канала, после часа ночи такие инциденты произошли:
- В Решитиловке в Полтавской области;
- В городе Самар в Днепропетровской;
- В Черкассах и Золотоноше в Черкасской области;
- В районе Вознесенска в Николаевской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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9 марта 2024, 00:21