https://ria.ru/20250111/ukraina-1993293430.html

В Черниговской области прогремели взрывы

В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025

В Черниговской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T22:36:00+03:00

2025-01-11T22:36:00+03:00

2025-01-11T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. Согласной данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 22.26 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. "На Черниговщине (в Черниговской области - ред.) слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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