В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, в столичном регионе тревога была объявлена в 0.14 мск. Во всех остальных областях тревога звучит уже от 20 минут (Кировоградская область) до более трех часов (Сумская область).
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
16 августа 2024, 19:03