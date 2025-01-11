https://ria.ru/20250111/terrorizm-1993272670.html

Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции

Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции - РИА Новости, 11.01.2025

Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "важном окне возможностей", чтобы покончить с терроризмом в республике. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:17:00+03:00

2025-01-11T17:17:00+03:00

2025-01-11T17:36:00+03:00

в мире

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реджеп тайип эрдоган

абдуллах оджалан

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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "важном окне возможностей", чтобы покончить с терроризмом в республике. Ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан может обратиться к своим сторонникам — боевикам РПК на севере Ирака и Сирии — в рукописном тексте с призывом прекратить многолетнюю вооруженную борьбу с Турцией. "Перед нашей страной возникла возможность, чтобы раз и навсегда положить конец терроризму. Мы не считаем правильным растрачивать ее попусту", — заявил турецкий лидер, выступая на VIII съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (AK Parti) в Диярбакыре. По его словам, каждая террористическая организация, несмотря на наличие покровителей, теперь знает, что у нее нет никаких шансов против республики. "Мы сорвем последнее звено империалистических происков, которые на протяжении почти полувека причиняли боль нашей стране и омрачали будущее", — сказал Эрдоган. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986594211.html

https://ria.ru/20241219/siriya-1990023501.html

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диярбакыр

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в мире, турция, диярбакыр, ирак, реджеп тайип эрдоган, абдуллах оджалан