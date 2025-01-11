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Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции - РИА Новости, 11.01.2025
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17:17 11.01.2025 (обновлено: 17:36 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/terrorizm-1993272670.html
Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции
Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции - РИА Новости, 11.01.2025
Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "важном окне возможностей", чтобы покончить с терроризмом в республике. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:17:00+03:00
2025-01-11T17:36:00+03:00
в мире
турция
диярбакыр
ирак
реджеп тайип эрдоган
абдуллах оджалан
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "важном окне возможностей", чтобы покончить с терроризмом в республике. Ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан может обратиться к своим сторонникам — боевикам РПК на севере Ирака и Сирии — в рукописном тексте с призывом прекратить многолетнюю вооруженную борьбу с Турцией. "Перед нашей страной возникла возможность, чтобы раз и навсегда положить конец терроризму. Мы не считаем правильным растрачивать ее попусту", — заявил турецкий лидер, выступая на VIII съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (AK Parti) в Диярбакыре. По его словам, каждая террористическая организация, несмотря на наличие покровителей, теперь знает, что у нее нет никаких шансов против республики. "Мы сорвем последнее звено империалистических происков, которые на протяжении почти полувека причиняли боль нашей стране и омрачали будущее", — сказал Эрдоган. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html
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в мире, турция, диярбакыр, ирак, реджеп тайип эрдоган, абдуллах оджалан
В мире, Турция, Диярбакыр, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган, Абдуллах Оджалан
Эрдоган заявил о возможности покончить с терроризмом в Турции

Эрдоган заявил о "важном окне возможностей" для борьбы с терроризмом в Турции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "важном окне возможностей", чтобы покончить с терроризмом в республике.
Ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан может обратиться к своим сторонникам — боевикам РПК на севере Ирака и Сирии — в рукописном тексте с призывом прекратить многолетнюю вооруженную борьбу с Турцией.
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"Перед нашей страной возникла возможность, чтобы раз и навсегда положить конец терроризму. Мы не считаем правильным растрачивать ее попусту", — заявил турецкий лидер, выступая на VIII съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (AK Parti) в Диярбакыре.
По его словам, каждая террористическая организация, несмотря на наличие покровителей, теперь знает, что у нее нет никаких шансов против республики.
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"Мы сорвем последнее звено империалистических происков, которые на протяжении почти полувека причиняли боль нашей стране и омрачали будущее", — сказал Эрдоган.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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В миреТурцияДиярбакырИракРеджеп Тайип ЭрдоганАбдуллах Оджалан
 
 
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