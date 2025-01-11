https://ria.ru/20250111/svo-1993279324.html

Спецоперация, 11 января: ВС России освободили село Шевченко в ДНР

Спецоперация, 11 января: ВС России освободили село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025

Спецоперация, 11 января: ВС России освободили село Шевченко в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:12:00+03:00

2025-01-11T19:12:00+03:00

2025-01-11T23:10:00+03:00

украина

россия

тамбовская область

владимир зеленский

сергей лебедев

владимир рогов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1400 человек, следует из сводки министерства. В оборонном ведомстве также сообщили, что российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, средствами ПВО были сбиты пять реактивных снарядов HIMARS и 181 беспилотник. На курском направлении противник потерял до 240 военнослужащих, добавило Минобороны. В министерстве отметили, что подразделения группировки "Север" отразили девять контратак противника, нанесли поражение формированиям танковой и других бригад. Помимо прочего, российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, сейчас противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка, что западней Курахово, чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью. Атаки ВСУ на территорию РФВ субботу ВСУ предприняли масштабную "беспилотную атаку" на российские регионы. По данным Минобороны, в течение ночи ПВО перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, четыре - над Белгородской областью, два перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над Крымом и Курской областью. В частности, мэрия Анапы сообщала о запуске системы оповещения в связи с работой ПВО. По ее данным, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА не было. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что БПЛА врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области, несколько человек пострадали от осколков стёкол, возгораний нет. Утром в Котовске был объявлен режим ЧС, сообщили на сайте правительства региона. Позже врио главы региона сообщил, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на жилые дома пострадали семь человек, у троих из них порезы, ещё четверо пожаловались на повышенное давление, госпитализации не потребовалось. СК РФ сообщил, что после ночной атаки украинских беспилотников на жилые дома в Котовске возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рано утром сообщал, что несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет. Днем в субботу глава региона сообщил, что двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Трое мирных жителей ранены в селе Новые Юрковичи в Брянской области из-за удара ВСУ из РСЗО, сообщил губернатор Александр Богомаз. Атаки на инфраструктуру УкраиныВоздушная тревога ночью объявлялась в девяти областях Украины: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской. Украинские СМИ тем временем сообщали о взрывах в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. Удар нанесен по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что атакованный объект используется как аэродром подскока. Лебедев также сообщил о нанесении удара в направлении складов Кременчугского автосборочного завода на Украине. Кроме того, по данным подполья, удары нанесены в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс, в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области, а также в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский. "Азов"* пополняет ряды англоговорящими наемникамиУкраинский националистический батальон "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) на фоне нехватки кадров пытается пополнить свои ряды за счет создания интернационального батальона из англоязычных наемников, сообщает издание Guardian со ссылкой на командира нацбата. "Азов"* планирует сформировать интернациональный батальон для увеличения своей численности", - пишет издание. Издание утверждает, что батальон ищет англоговорящих новобранцев в то время, когда приближающееся возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа означает, что "Киев, как ожидается, подвергнется интенсивному давлению на поле боя". Кроме того, Guardian в отдельном материале приводит информацию о том, что на Украине с начала конфликта были ликвидированы 13 британских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Также утверждается, что в некоторых случаях их отправке на Украину способствовала "критическая нехватка украинских военных". США поставили Украине сотни тысяч критических вооруженийСША поставили Украине за последние месяцы сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критические вооружения, сообщил Белый дом. При этом Байден в состоявшемся телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил того в ускорении процесса поставок оружия Киеву, а Зеленский, в свою очередь, как утверждает Белый дом, отчитался Байдену о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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украина, россия, тамбовская область, владимир зеленский, сергей лебедев, владимир рогов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)