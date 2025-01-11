https://ria.ru/20250111/ssha-1993216229.html

Пушков прокомментировал заявления Цукерберга

Пушков прокомментировал заявления Цукерберга - РИА Новости, 11.01.2025

Пушков прокомментировал заявления Цукерберга

Откровения Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T01:58:00+03:00

2025-01-11T01:58:00+03:00

2025-01-11T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Откровения Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём Telegram-канале. "Откровения Цукерберга, начавшего "переобуваться", как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о "свободе слова" в США при администрации демократов. Цукерберг, "переметнувшийся" на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура", - написал Пушков. Он отметил, что в Европе дела обстоят еще хуже. Как заявил Цукерберг, он изменил свой подход к цензуре после того, как доверие к традиционным СМИ "упало в пропасть". В последние месяцы он неоднократно заявлял о давлении со стороны властей на компанию в вопросах модерации контента.

https://ria.ru/20250110/bobrov-1992945847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, европа, алексей пушков, совет федерации рф