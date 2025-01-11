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Пушков прокомментировал заявления Цукерберга - РИА Новости, 11.01.2025
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01:58 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/ssha-1993216229.html
Пушков прокомментировал заявления Цукерберга
Пушков прокомментировал заявления Цукерберга - РИА Новости, 11.01.2025
Пушков прокомментировал заявления Цукерберга
Откровения Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:58:00+03:00
2025-01-11T01:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Откровения Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём Telegram-канале. "Откровения Цукерберга, начавшего "переобуваться", как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о "свободе слова" в США при администрации демократов. Цукерберг, "переметнувшийся" на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура", - написал Пушков. Он отметил, что в Европе дела обстоят еще хуже. Как заявил Цукерберг, он изменил свой подход к цензуре после того, как доверие к традиционным СМИ "упало в пропасть". В последние месяцы он неоднократно заявлял о давлении со стороны властей на компанию в вопросах модерации контента.
https://ria.ru/20250110/bobrov-1992945847.html
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в мире, сша, европа, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, США, Европа, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков прокомментировал заявления Цукерберга

Пушков: слова Цукерберга подтверждают, что в США царит либеральная диктатура

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марк Цукерберг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Откровения Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
"Откровения Цукерберга, начавшего "переобуваться", как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о "свободе слова" в США при администрации демократов. Цукерберг, "переметнувшийся" на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура", - написал Пушков.
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Он отметил, что в Европе дела обстоят еще хуже.
Как заявил Цукерберг, он изменил свой подход к цензуре после того, как доверие к традиционным СМИ "упало в пропасть". В последние месяцы он неоднократно заявлял о давлении со стороны властей на компанию в вопросах модерации контента.
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