https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993225722.html
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области
Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T06:05:00+03:00
2025-01-11T06:05:00+03:00
2025-01-11T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов. По его словам, сейчас противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка, что западней Курахово, чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, как сообщало Минобороны РФ 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993223630.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области
Рогов: российские войска приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью