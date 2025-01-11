https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993225722.html

Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области

Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025

Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области

Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:05:00+03:00

2025-01-11T06:05:00+03:00

2025-01-11T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов. По его словам, сейчас противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка, что западней Курахово, чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, как сообщало Минобороны РФ 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.

https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993223630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность