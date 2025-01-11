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Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 11.01.2025 (обновлено: 06:10 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993225722.html
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области
Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T06:05:00+03:00
2025-01-11T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов. По его словам, сейчас противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка, что западней Курахово, чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, как сообщало Минобороны РФ 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993223630.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области

Рогов: российские войска приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках - на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
05:10
По его словам, сейчас противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка, что западней Курахово, чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, как сообщало Минобороны РФ 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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