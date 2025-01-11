Рейтинг@Mail.ru
Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 11.01.2025 (обновлено: 07:38 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/rossija-1993228776.html
Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН
Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН - РИА Новости, 11.01.2025
Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН
Россия занимает уверенное третье место по индексу морских сил и средств (ИМС-24), пропустив вперед США и Китай, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T07:31:00+03:00
2025-01-11T07:38:00+03:00
россия
сша
китай
российская академия наук
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15040/12/150401210_0:365:3504:2336_1920x0_80_0_0_adb571dec5ca6799523b0b849763f31e.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия занимает уверенное третье место по индексу морских сил и средств (ИМС-24), пропустив вперед США и Китай, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года. Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году. "Крупнейшим военным флотом располагают США, с большим отрывом опережающие Китай, Россию и Японию. Наконец, США лидируют и в категории атомного флота, а Россия находится на втором месте, заметно опережая Китай. Собственно, категории атомного флота и флота ледовитых морей, в которой на долю России приходится 51%, обеспечивают ее уверенное третье место в ИМС-24", - следует из анализа ИМЭМО РАН. За прошедший год положение стран в первой четверке не изменилось. Однако в отличие от предыдущих периодов у Китая уже второй год подряд отмечается сокращение индекса, сейчас с 240 395 баллов (ИМС-23) до 239 434 (ИМС-24), а у США после небольшого роста в предыдущем периоде снова наблюдалось уменьшение с 508 580 до 492 660 баллов. При этом рост отмечался у России с 203 193 до 207 398 и у Японии – с 74 247 до 78 732 баллов. Основное влияние на ИМС стран оказывают колебания в их индексах военно-морского флота (ИВФ). В данном индексе это заметно для США и Японии. Однако у Китая небольшой рост ИВФ-24 не компенсировал снижение в категориях научно-исследовательского флота и флот для ледовитых морей. России же рост в последней категории принес почти столько же баллов, что и увеличение ИВФ-24. Крупнейшим флотом научно-исследовательских судов (НИС) в мире располагает Китай, который в 1,3 раза превосходит идущую на втором месте в данной категории Россию. Высокое место России обусловлено наследством СССР, который владел крупнейшим научным флотом в мире. В данной категории также есть проблема с запаздыванием информации о списании судов или их продаже другим странам. В случае с Россией неясен современный статус ряда судов, построенных еще в советское время. Впрочем, в мире достаточно много научно-исследовательских судов, построенных очень давно, чей современный статус неясен. Поэтому похожие статистические сложности есть и в отношении других стран, например Китая и США. Поэтому нельзя исключать сюрпризов в данной категории в следующих выпусках индекса. В категории атомного флота у США - безусловное лидерство, на втором месте - Россия, далее с большим отставанием тройку замыкает Китай. Однако гражданскими судами с атомной силовой установкой не обладает ни одна другая страна, кроме России. При этом в 2023 году из четырех кораблей с атомной силовой установкой, построенных в мире, на Россию пришлось два, на США и Францию - по одному. Годом ранее из шести таких судов на Россию пришлось три, на США - два, на Великобританию - одно.
https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html
https://ria.ru/20250110/rossiya-1993035492.html
https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15040/12/150401210_0:0:3116:2336_1920x0_80_0_0_05cd002c26d38dcddbf996b835d2483b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, российская академия наук, безопасность
Россия, США, Китай, Российская академия наук, Безопасность
Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН

ИМЭМО РАН: Россия заняла третье место по индексу морских сил после США и Китая

© РИА Новости / Александр МазуркевичЧерноморский флот России
Черноморский флот России - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Черноморский флот России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия занимает уверенное третье место по индексу морских сил и средств (ИМС-24), пропустив вперед США и Китай, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.
Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году.
Эсминец ВМС США Gravely - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем
19 сентября 2024, 16:39
"Крупнейшим военным флотом располагают США, с большим отрывом опережающие Китай, Россию и Японию. Наконец, США лидируют и в категории атомного флота, а Россия находится на втором месте, заметно опережая Китай. Собственно, категории атомного флота и флота ледовитых морей, в которой на долю России приходится 51%, обеспечивают ее уверенное третье место в ИМС-24", - следует из анализа ИМЭМО РАН.
За прошедший год положение стран в первой четверке не изменилось. Однако в отличие от предыдущих периодов у Китая уже второй год подряд отмечается сокращение индекса, сейчас с 240 395 баллов (ИМС-23) до 239 434 (ИМС-24), а у США после небольшого роста в предыдущем периоде снова наблюдалось уменьшение с 508 580 до 492 660 баллов. При этом рост отмечался у России с 203 193 до 207 398 и у Японии – с 74 247 до 78 732 баллов.
Основное влияние на ИМС стран оказывают колебания в их индексах военно-морского флота (ИВФ). В данном индексе это заметно для США и Японии. Однако у Китая небольшой рост ИВФ-24 не компенсировал снижение в категориях научно-исследовательского флота и флот для ледовитых морей. России же рост в последней категории принес почти столько же баллов, что и увеличение ИВФ-24.
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав, заявили в РАН
Вчера, 03:17
Крупнейшим флотом научно-исследовательских судов (НИС) в мире располагает Китай, который в 1,3 раза превосходит идущую на втором месте в данной категории Россию. Высокое место России обусловлено наследством СССР, который владел крупнейшим научным флотом в мире. В данной категории также есть проблема с запаздыванием информации о списании судов или их продаже другим странам. В случае с Россией неясен современный статус ряда судов, построенных еще в советское время.
Впрочем, в мире достаточно много научно-исследовательских судов, построенных очень давно, чей современный статус неясен. Поэтому похожие статистические сложности есть и в отношении других стран, например Китая и США. Поэтому нельзя исключать сюрпризов в данной категории в следующих выпусках индекса.
В категории атомного флота у США - безусловное лидерство, на втором месте - Россия, далее с большим отставанием тройку замыкает Китай. Однако гражданскими судами с атомной силовой установкой не обладает ни одна другая страна, кроме России. При этом в 2023 году из четырех кораблей с атомной силовой установкой, построенных в мире, на Россию пришлось два, на США и Францию - по одному. Годом ранее из шести таких судов на Россию пришлось три, на США - два, на Великобританию - одно.
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение Бэйбу/Взаимодействие — 2024 во Владивостоке. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения
21 сентября 2024, 10:35
 
РоссияСШАКитайРоссийская академия наукБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала