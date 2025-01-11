https://ria.ru/20250111/rossija-1993228776.html

Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН

Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН - РИА Новости, 11.01.2025

Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН

Россия занимает уверенное третье место по индексу морских сил и средств (ИМС-24), пропустив вперед США и Китай, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:31:00+03:00

2025-01-11T07:31:00+03:00

2025-01-11T07:38:00+03:00

россия

сша

китай

российская академия наук

безопасность

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия занимает уверенное третье место по индексу морских сил и средств (ИМС-24), пропустив вперед США и Китай, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года. Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году. "Крупнейшим военным флотом располагают США, с большим отрывом опережающие Китай, Россию и Японию. Наконец, США лидируют и в категории атомного флота, а Россия находится на втором месте, заметно опережая Китай. Собственно, категории атомного флота и флота ледовитых морей, в которой на долю России приходится 51%, обеспечивают ее уверенное третье место в ИМС-24", - следует из анализа ИМЭМО РАН. За прошедший год положение стран в первой четверке не изменилось. Однако в отличие от предыдущих периодов у Китая уже второй год подряд отмечается сокращение индекса, сейчас с 240 395 баллов (ИМС-23) до 239 434 (ИМС-24), а у США после небольшого роста в предыдущем периоде снова наблюдалось уменьшение с 508 580 до 492 660 баллов. При этом рост отмечался у России с 203 193 до 207 398 и у Японии – с 74 247 до 78 732 баллов. Основное влияние на ИМС стран оказывают колебания в их индексах военно-морского флота (ИВФ). В данном индексе это заметно для США и Японии. Однако у Китая небольшой рост ИВФ-24 не компенсировал снижение в категориях научно-исследовательского флота и флот для ледовитых морей. России же рост в последней категории принес почти столько же баллов, что и увеличение ИВФ-24. Крупнейшим флотом научно-исследовательских судов (НИС) в мире располагает Китай, который в 1,3 раза превосходит идущую на втором месте в данной категории Россию. Высокое место России обусловлено наследством СССР, который владел крупнейшим научным флотом в мире. В данной категории также есть проблема с запаздыванием информации о списании судов или их продаже другим странам. В случае с Россией неясен современный статус ряда судов, построенных еще в советское время. Впрочем, в мире достаточно много научно-исследовательских судов, построенных очень давно, чей современный статус неясен. Поэтому похожие статистические сложности есть и в отношении других стран, например Китая и США. Поэтому нельзя исключать сюрпризов в данной категории в следующих выпусках индекса. В категории атомного флота у США - безусловное лидерство, на втором месте - Россия, далее с большим отставанием тройку замыкает Китай. Однако гражданскими судами с атомной силовой установкой не обладает ни одна другая страна, кроме России. При этом в 2023 году из четырех кораблей с атомной силовой установкой, построенных в мире, на Россию пришлось два, на США и Францию - по одному. Годом ранее из шести таких судов на Россию пришлось три, на США - два, на Великобританию - одно.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html

https://ria.ru/20250110/rossiya-1993035492.html

https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html

россия

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, российская академия наук, безопасность