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В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения

В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:43:00+03:00

2025-01-11T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html

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ульяновск, самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество