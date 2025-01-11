https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993259121.html
В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:43:00+03:00
2025-01-11T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html
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ульяновск, самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Ульяновск, Самара, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропортах Ульяновска и Самары сняли временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов