https://ria.ru/20250111/prazdnik-1993109950.html

11 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 11 января в России и в мире по календарю

11 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

11 января 2025 года в мире отмечают Международный день "спасибо", Всемирный день скетчноутинга и День равенства на работе, а в России – День заповедников и... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. 11 января 2025 года в мире отмечают Международный день "спасибо", Всемирный день скетчноутинга и День равенства на работе, а в России – День заповедников и национальных парков. Какие еще праздники отмечают 11 января – профессиональные и религиозные, исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень заповедников и национальных парков в России впервые отметили в 1997 году. Это особо охраняемые природные территории, которые выделены специально для сохранения флоры и фауны. Дата празднования приурочена к дню образования первого в стране государственного заповедника – Баргузинский в 1917 году. Инициатором его создания выступили сотрудники Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников сегодня нет. Однако в России и других странах в эту дату отмечается Международный день равенства на работе, который призывает общество избегать дискриминации людей по любым признакам в сфере занятости.Церковный праздник11 января православные верующие чтут память Вифлеемских младенцев – День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных. Согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод, узнав от волхвов о рождении в Вифлееме Иисуса Христа, чтобы устранить потенциального претендента на свой трон (поскольку пророки именовали его грядущим Царем Иудейским) приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Христиане считают этих погубленных за Христа невинных младенцев первыми мучениками.Народный праздникВ народном календаре 11 января называют Страшный день. Считается, что в этот вечер неистовствует нечистая сила. Наши предки старались не выходить из дома. По поверьям, чтобы уберечься от ее проделок, нужно совершать определенные обряды и особо оберегать детей от злых сил заботой и молитвой. Продолжались святочные гуляния, и даже Страшный день и нечисть не мешали парням и девушкам веселиться. Считалось, что судьбу несчастливого человека можно изменить, если сжечь на костре его личные вещи, а пепел развеять по ветру, чтобы беды не вернулись. Чтобы притянуть богатство, монетку клали в обувь под пятку или закапывали ее в горшке с цветком.Запрещалось в этот день хранить вещи под кроватью, точить ножи, чтобы не было скандала, а также ходить с распущенными волосами, иначе можно потерять семейное счастье. Несчастье сулили оставленные в доме осколки разбившегося зеркала или посуды.Какие сегодня праздники в миреПразднование Международного дня "спасибо" проходит в разных странах. Жители всего мира проводят конкурсы, акции и флешмобы, пишут слово "спасибо" на плакатах и открытках на разных языках, дарят друг другу подарки. Праздник благодарности объединяет людей и напоминает о силе простых слов, способных дарить положительные эмоции и творить чудеса.Всемирный день скетчноутинга или Всемирный день визуальных заметок посвящен искусству визуального отображения информации, когда в заметках сочетаются рукописный текст, рисунки, геометрические формы и другие элементы. Скетчноутингом называют творческий и графический процесс создания таких запоминающихся заметок путем выделения шрифтом или цветом, использования элементов структурирования, пиктограмм, иллюстраций, штриховки.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 11 января в мире в разные годы:1700 – в России вместо византийского календаря введён юлианский. Начало года перенесено на 1 января.1774 – завершен судебный процесс над участниками Пугачёвского восстания. Смертный приговор вынесен Емельяну Пугачёву, Максиму Шигаеву и другим.1787 – Уильям Гершель открыл спутники планеты Уран – Титанию и Оберон.1864 – в Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.1909 – участницы первой женской автогонки отравились из Нью-Йорка в Филадельфию.1917 – на территории России создан первый заповедник – Баргузинский. С 1997 года в эту дату отмечается День заповедников и национальных парков.1919 – Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.1922 – канадец Леонард Томпсон 14-ти лет стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применён инсулин.1935 – американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.1940 – в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".1957 – создан космодром "Плесецк".1960 – в Звёздном городке в СССР появился Центр подготовки космонавтов.1963 – в Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky a Go Go.1966 – запуск Тбилисского метрополитена.1981 – трое британцев под руководством сэра Ранульфа Файнса завершили самую протяжённую и короткую по времени экспедицию по пересечению Антарктики, достигнув Скотт-Бейс после 75 дней пути, в ходе которых было пройдено 2500 миль.1994 – начало работы нового парламента России – Федеральное собрание Российской Федерации, состоящего из двух палат: верхней – Совета Федерации и нижней – Государственной думы.2016 – Центробанк впервые с 1998 года поднял доллар выше 75 рублей.2020 – распространение COVID-19 в Китае: первая подтвержденная смерть от COVID-19 в Ухане.2022 – в Казахстане завершилась основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была введена в страну из-за протестов.ИмениныИменины в этот день отмечают: Вениамин, Георгий, Иван, Марк, Анна, Варвара, Евдокия, Наталья.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250110/tserkovnyy-1909649809.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники, календарь