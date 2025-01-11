В Алма-Ате загорелся Казахстанско-Британский университет
МЧС Казахстана: в Алма-Ате горит здание Казахстанско-Британского университета
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан
Сотрудник МЧС Республики Казахстан. Архивное фото
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АСТАНА, 11 янв - РИА Новости. Здание Казахстанско-Британского университета горит в Алма-Ате, сообщает МЧС Казахстана.
"В эти минуты в городе Алматы в одном из зданий по улице Толе би пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений происходит горение потолочного перекрытия", - говорится в сообщении.
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Всего в тушении пожара задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Работают четыре звена газодымозащитной службы.
Позже в ведомстве уточнили, что пожар локализован. О площади возгорания не сообщается.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что горит здание Казахстанско-Британского университета. Площадь, на которой расположено здание в историческом центре города, оцеплено полицией. Это технический ВУЗ, большинство выпускников которого работают в ведущих международных нефтегазовых компаниях, консалтинговых, ИТ-компаниях в Казахстане и по всему миру.
Здание вуза - это бывший дом правительства, оно стало главным административным зданием республики в 1931 году, когда столицу Казахской ССР перенесли из Кызыл-Орды в Алма-Ату. В 1994 году Верховный Совет Казахстана, располагавшийся в этом здании, с минимальным перевесом голосов проголосовал о переносе столицы Казахстана из Алма-Аты в Акмолу (ныне Астана).
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