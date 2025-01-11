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Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло до 11

Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло до 11 - РИА Новости, 11.01.2025

Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло до 11

Число жертв пожаров в американском штате Калифорния возросло до 11, передает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медицинской экспертизы коронера округа РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:56:00+03:00

2025-01-11T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Число жертв пожаров в американском штате Калифорния возросло до 11, передает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медицинской экспертизы коронера округа Лос-Анджелес. "Шесть человек погибли в результате пожара "Итон", а пятеро — при пожаре "Палисейдс", — говорится в сообщении. Ранее судмедэксперты заявляли о гибели десяти человек. Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.Сгорели уже более десяти тысяч строений, в том числе дома известных голливудских актеров — Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мэла Гибсона и других. По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб может составить около 150 миллионов долларов.

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