https://ria.ru/20250111/peregovory-1993273584.html

Шольц заявил, что обсуждает возможность переговоров по Украине

Шольц заявил, что обсуждает возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 11.01.2025

Шольц заявил, что обсуждает возможность переговоров по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведёт обсуждение возможности переговоров по Украине со многими... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:33:00+03:00

2025-01-11T17:33:00+03:00

2025-01-11T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведёт обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств. "Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц, его выступление транслировалось на Youtube-канале Phoenix. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

https://ria.ru/20250110/germaniya-1993034488.html

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