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Россия сократила поставки палладия в США
Россия сократила поставки палладия в США - РИА Новости, 11.01.2025
Россия сократила поставки палладия в США
За 11 месяцев 2024 года импорт Соединенными Штатами российского палладия сократился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, выяснило РИА... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:19:00+03:00
2025-01-11T08:19:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2024 года импорт Соединенными Штатами российского палладия сократился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможни. Так, за январь-ноябрь США импортировали из России палладия на 861,9 миллиона долларов — на 20,2 процента меньше, чем годом ранее. Объем закупок оказался минимальным с 2017 года и впервые за шесть лет опустился ниже миллиарда долларов (в 2018-м он составлял 924,7 миллиона).Тем не менее Россия занимает первое место в американском импорте палладия. В пятерку также вошли ЮАР — 807,2 миллиона долларов, Южная Корея — 92,9 миллиона, Бельгия — 78,8 миллиона и Италия — 34,5 миллиона.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, юар, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, ЮАР, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
Россия сократила поставки палладия в США
США за 11 месяцев 2024 года сократили импорт палладия из России на 20%