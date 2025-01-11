https://ria.ru/20250111/palladiy-1993230408.html

Россия сократила поставки палладия в США

Россия сократила поставки палладия в США - РИА Новости, 11.01.2025

Россия сократила поставки палладия в США

За 11 месяцев 2024 года импорт Соединенными Штатами российского палладия сократился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, выяснило РИА... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:19:00+03:00

2025-01-11T08:19:00+03:00

2025-01-11T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2024 года импорт Соединенными Штатами российского палладия сократился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможни. Так, за январь-ноябрь США импортировали из России палладия на 861,9 миллиона долларов — на 20,2 процента меньше, чем годом ранее. Объем закупок оказался минимальным с 2017 года и впервые за шесть лет опустился ниже миллиарда долларов (в 2018-м он составлял 924,7 миллиона).Тем не менее Россия занимает первое место в американском импорте палладия. В пятерку также вошли ЮАР — 807,2 миллиона долларов, Южная Корея — 92,9 миллиона, Бельгия — 78,8 миллиона и Италия — 34,5 миллиона.

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, юар, реакция на санкции, санкции в отношении россии