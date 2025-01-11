https://ria.ru/20250111/opasnost-1993269894.html

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.01.2025

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:42:00+03:00

2025-01-11T16:42:00+03:00

2025-01-11T16:45:00+03:00

воронежская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2025

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воронежская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, александр гусев (губернатор)