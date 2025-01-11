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В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.01.2025
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:42:00+03:00
2025-01-11T16:42:00+03:00
2025-01-11T16:45:00+03:00
воронежская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
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воронежская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Гусев: на территории Воронежской области объявили ракетную опасность