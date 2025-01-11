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"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/nato-1993236530.html
"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО
"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО - РИА Новости, 11.01.2025
"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО
Североатлантическией альянс уже потерпел поражение в противостоянии с Россией на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:02:00+03:00
2025-01-11T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
дональд трамп
украина
россия
александр дубинский
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Североатлантическией альянс уже потерпел поражение в противостоянии с Россией на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."НАТО уже проиграло войну РФ. В принципе, это случилось еще в 2023-м, после провалившегося украинского контрнаступления, обеспеченного НАТО", — написал он.Политик отметил, что теперь у альянса остается только два пути: начать войну с Россией или отказаться от Украины."Прямое столкновение с РФ невозможно без участия США. Однако Трамп на него пойдет навряд ли", — заключил Дубинский.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html
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в мире, нато, дональд трамп, украина, россия, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Дональд Трамп, Украина, Россия, Александр Дубинский
"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО

Депутат Рады Дубинский заявил о поражении НАТО в прокси-войне за Украину

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Североатлантическией альянс уже потерпел поражение в противостоянии с Россией на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"НАТО уже проиграло войну РФ. В принципе, это случилось еще в 2023-м, после провалившегося украинского контрнаступления, обеспеченного НАТО", — написал он.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине
10 января, 11:15
Политик отметил, что теперь у альянса остается только два пути: начать войну с Россией или отказаться от Украины.
"Прямое столкновение с РФ невозможно без участия США. Однако Трамп на него пойдет навряд ли", — заключил Дубинский.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОДональд ТрампУкраинаРоссияАлександр Дубинский
 
 
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