https://ria.ru/20250111/nato-1993236530.html

"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО

"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО - РИА Новости, 11.01.2025

"Прямое столкновение". На Украине сделали неожиданное признание о НАТО

Североатлантическией альянс уже потерпел поражение в противостоянии с Россией на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Североатлантическией альянс уже потерпел поражение в противостоянии с Россией на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."НАТО уже проиграло войну РФ. В принципе, это случилось еще в 2023-м, после провалившегося украинского контрнаступления, обеспеченного НАТО", — написал он.Политик отметил, что теперь у альянса остается только два пути: начать войну с Россией или отказаться от Украины."Прямое столкновение с РФ невозможно без участия США. Однако Трамп на него пойдет навряд ли", — заключил Дубинский.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

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в мире, нато, дональд трамп, украина, россия, александр дубинский