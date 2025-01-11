https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html

МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму

МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму - РИА Новости, 11.01.2025

МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму

Загрязнения побережья мазутом выявлены в субботу в шести муниципалитетах Крыма, включая Ялту, на более чем 16 километрах, сообщили в ГУ МЧС России по республике РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:24:00+03:00

2025-01-11T16:24:00+03:00

2025-01-11T16:32:00+03:00

происшествия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Загрязнения побережья мазутом выявлены в субботу в шести муниципалитетах Крыма, включая Ялту, на более чем 16 километрах, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым."Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяженностью 16,28 километров. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на озере Тузла", - говорится в сообщении.МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Крыму. Для мониторинга прибрежной зоны, а также акватории Черного моря задействовано 19 морских судов, а также в два раза увеличено число мониторинговых групп - 178. Кроме того, привлекается авиация.Работы по сбору загрязненного грунта продолжаются. Всего на месте привлечена группировка общей численностью 734 человека и более 134 единицы техники.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье 2025-01-11T16:24 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе