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МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму - РИА Новости, 11.01.2025
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16:24 11.01.2025 (обновлено: 16:32 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html
МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму
МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму - РИА Новости, 11.01.2025
МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму
Загрязнения побережья мазутом выявлены в субботу в шести муниципалитетах Крыма, включая Ялту, на более чем 16 километрах, сообщили в ГУ МЧС России по республике РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:24:00+03:00
2025-01-11T16:32:00+03:00
происшествия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993244497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfca7ba662dd6d9e21edca6bd59bb4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Загрязнения побережья мазутом выявлены в субботу в шести муниципалитетах Крыма, включая Ялту, на более чем 16 километрах, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым."Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяженностью 16,28 километров. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на озере Тузла", - говорится в сообщении.МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Крыму. Для мониторинга прибрежной зоны, а также акватории Черного моря задействовано 19 морских судов, а также в два раза увеличено число мониторинговых групп - 178. Кроме того, привлекается авиация.Работы по сбору загрязненного грунта продолжаются. Всего на месте привлечена группировка общей численностью 734 человека и более 134 единицы техники.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
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РИА Новости
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происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
МЧС рассказало о масштабах загрязнения мазутом побережья в Крыму

МЧС выявило загрязнения мазутом на более чем 16 км побережья в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Загрязнения побережья мазутом выявлены в субботу в шести муниципалитетах Крыма, включая Ялту, на более чем 16 километрах, сообщили в ГУ МЧС России по республике Крым.
"Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяженностью 16,28 километров. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на озере Тузла", - говорится в сообщении.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом
10 января, 07:46
МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Крыму. Для мониторинга прибрежной зоны, а также акватории Черного моря задействовано 19 морских судов, а также в два раза увеличено число мониторинговых групп - 178. Кроме того, привлекается авиация.
Работы по сбору загрязненного грунта продолжаются. Всего на месте привлечена группировка общей численностью 734 человека и более 134 единицы техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияЯлтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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