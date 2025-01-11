https://ria.ru/20250111/mazut-1993239241.html

В Крыму очистили от мазута более девяти километров береговой линии за сутки

В Крыму очистили от мазута более девяти километров береговой линии за сутки - РИА Новости, 11.01.2025

В Крыму очистили от мазута более девяти километров береговой линии за сутки

В Крыму за сутки от загрязнения пятнами мазута в общей сложности очистили свыше 9 км береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:27:00+03:00

2025-01-11T10:27:00+03:00

2025-01-11T11:34:00+03:00

происшествия

россия

керчь

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. В Крыму за сутки от загрязнения пятнами мазута в общей сложности очистили свыше 9 км береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "За сутки обследовано 548 км (в том числе повторно) береговой линии от городского округа Керчь до Черноморского района. Проведена очистка (в том числе повторно) 146,4 км береговой линии, за сутки – 9,61 км. Всего собрано загрязненного песка и грунта 342,77 т, за сутки – 39,51 т, вывезено 345,48 т, за сутки – 21,72 т", - говорится в сообщении. При этом в Севастополе, по данным ведомства, протяженность обследования береговой линии составляет 165 километров между населенными пунктами Ласпи и Андреевка. Там определены семь основных участков проведения работ. "Собрано загрязненного песка и грунта 148,168 т, за сутки – 5,36 т, вывезено 148,168 т, за сутки – 5,36 т", - подчеркнули в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье 2025-01-11T10:27 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, керчь, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе