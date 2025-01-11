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Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом - РИА Новости, 11.01.2025
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Туризм
 
08:00 11.01.2025 (обновлено: 08:04 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/kolomna-1992965708.html
Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом
Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом - РИА Новости, 11.01.2025
Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом
Всего 100 километров от столицы, и попадаешь в город-открытку. Коломна — небольшая и фотогеничная: с кремлем, храмами, каретами, купеческими лавками. Как с... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Всего 100 километров от столицы, и попадаешь в город-открытку. Коломна — небольшая и фотогеничная: с кремлем, храмами, каретами, купеческими лавками. Как с пользой провести там зимние выходные — в фотоленте РИА Новости.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , Коломна, Московская область (Подмосковье)

Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Всего 100 километров от столицы, и попадаешь в город-открытку. Коломна — небольшая и фотогеничная: с кремлем, храмами, каретами, купеческими лавками. Как с пользой провести там зимние выходные — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

В прошлом году Коломну посетило около двух миллионов туристов, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Александр Гречищев. Это достижение убедительно свидетельствует о привлекательности региона для гостей со всей страны и зарубежья, отметил он.

И добавил: в 2025-м в Коломне "каждый найдет себе занятие по душе, будь то прогулка по украшенным улицам и паркам, посещение музеев или участие в мероприятиях на общественных пространствах, во дворцах культуры и в сельских клубах".

Конные прогулки в Коломне

В прошлом году Коломну посетило около двух миллионов туристов, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Александр Гречищев. Это достижение убедительно свидетельствует о привлекательности региона для гостей со всей страны и зарубежья, отметил он.

И добавил: в 2025-м в Коломне "каждый найдет себе занятие по душе, будь то прогулка по украшенным улицам и паркам, посещение музеев или участие в мероприятиях на общественных пространствах, во дворцах культуры и в сельских клубах".

© РИА Новости / Павел Львов
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1 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Этому городу более 800 лет, и там действительно есть чем заняться.

В первую очередь гости отправляются в кремль. Сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. По легенде, она жила в этой башне в заточении, пока не превратилась в ворону и не улетела на волю.

Пятницкие ворота - Главные, парадные ворота Коломенского кремля

Этому городу более 800 лет, и там действительно есть чем заняться.

В первую очередь гости отправляются в кремль. Сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. По легенде, она жила в этой башне в заточении, пока не превратилась в ворону и не улетела на волю.

© РИА Новости / Павел Львов
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2 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Кремль, построенный в середине XVI века, занимает 24 гектара, что ненамного меньше, чем в столице.

Экскурсия по территории крепости занимает час, стоимость билета — 500 рублей. Для желающих подняться на стены и башни — двухчасовой тур за 900 рублей.

Коломенский Кремль

Кремль, построенный в середине XVI века, занимает 24 гектара, что ненамного меньше, чем в столице.

Экскурсия по территории крепости занимает час, стоимость билета — 500 рублей. Для желающих подняться на стены и башни — двухчасовой тур за 900 рублей.

© РИА Новости / Павел Львов
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3 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Рядом с кремлем — смотровая площадка, известная как "Блюдечко". Отличное место для селфи и красивых панорамных фотографий.

Коломенский кремль

Рядом с кремлем — смотровая площадка, известная как "Блюдечко". Отличное место для селфи и красивых панорамных фотографий.

© РИА Новости / Павел Львов
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4 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Еще в кремле проходит шоу воинов-ратоборцев — в Древней Руси воины в таких доспехах защищали город от набегов Золотой Орды. В выходные можно пострелять из лука и арбалета, освоить приемы боя подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках.

Шоу ратоборцев в Коломенском Кремле

Еще в кремле проходит шоу воинов-ратоборцев — в Древней Руси воины в таких доспехах защищали город от набегов Золотой Орды. В выходные можно пострелять из лука и арбалета, освоить приемы боя подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках.

© РИА Новости / Павел Львов
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5 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

В небольшой Коломне с населением 132 тысячи человек — несколько десятков музеев. На территории кремля — музеи фотографии, трамваев, Дом фарфора и керамики.

Памятник Дмитрию Донскому, расположенный возле стены Коломенского кремля

В небольшой Коломне с населением 132 тысячи человек — несколько десятков музеев. На территории кремля — музеи фотографии, трамваев, Дом фарфора и керамики.

© РИА Новости / Павел Львов
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6 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Неподалеку — музей "Душистые радости", где в торговой лавке рассказывают о парфюмерии, мыловарении и гигиене России XIX века. Рядом, в "Калачной", пекут хлеб, крендели, бублики, преснушки по средневековым рецептам.

Мастер-класс в музее калача в Коломне

Неподалеку — музей "Душистые радости", где в торговой лавке рассказывают о парфюмерии, мыловарении и гигиене России XIX века. Рядом, в "Калачной", пекут хлеб, крендели, бублики, преснушки по средневековым рецептам.

© РИА Новости / Павел Львов
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7 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

В музее "Коломенская пастила" предлагают истории со вкусом — о том, какой напиток разливали в самовары и что продавали через форточки. После экскурсии — дегустация. Многие именно тут покупают гастрономический сувенир — наборы пастилы.

Еще из Коломны везут кованые украшения. Также туристы хвалят калачи, кулебяки с гусем и калитки с картофелем.

Магазин при фабрике пастилы в Коломне

В музее "Коломенская пастила" предлагают истории со вкусом — о том, какой напиток разливали в самовары и что продавали через форточки. После экскурсии — дегустация. Многие именно тут покупают гастрономический сувенир — наборы пастилы.

Еще из Коломны везут кованые украшения. Также туристы хвалят калачи, кулебяки с гусем и калитки с картофелем.

© РИА Новости / Павел Львов
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8 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

В музее-лаборатории "Шелковая фабрика" гостей знакомят с традициями местного промысла, разными видами тканей. Можно одеть манекен в шелковый наряд, продегустировать пастилу с чаем.

Коноватная фата, которой более 200-т лет, в музее шёлка на шелковой фабрике Коломенский шёлк

В музее-лаборатории "Шелковая фабрика" гостей знакомят с традициями местного промысла, разными видами тканей. Можно одеть манекен в шелковый наряд, продегустировать пастилу с чаем.

© РИА Новости / Павел Львов
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9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Необычный музей "Арткоммуналка" демонстрирует, как несколько семей сосуществовали на одной жилплощади.

В Коломне жил и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек" писатель Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе "Москва — Петушки". Об этом расскажут в музее и предложат квест: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения.

Ванная комната в музее Арткоммуналка. Ерофеев и Другие в Коломне

Необычный музей "Арткоммуналка" демонстрирует, как несколько семей сосуществовали на одной жилплощади.

В Коломне жил и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек" писатель Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе "Москва — Петушки". Об этом расскажут в музее и предложат квест: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Город по-прежнему в новогоднем убранстве. В выходные на Житной площади и в парке Мира — развлекательные мероприятия.

Новогодние гуляния в парке Мира в Коломне

Город по-прежнему в новогоднем убранстве. В выходные на Житной площади и в парке Мира — развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Павел Львов
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11 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Туристы рекомендуют зайти в трактир русской кухни "Рыба" на Москворецкой улице: еда вкусная, убранство — купеческое. В литературном кафе "Лажечников" с интерьерами XIX века — пирожки и блинчики. Еще есть "Рульки вверх", где фирменное блюдо, понятно, — рулька.

Улица Лажечникова в Коломне

Туристы рекомендуют зайти в трактир русской кухни "Рыба" на Москворецкой улице: еда вкусная, убранство — купеческое. В литературном кафе "Лажечников" с интерьерами XIX века — пирожки и блинчики. Еще есть "Рульки вверх", где фирменное блюдо, понятно, — рулька.

© РИА Новости / Павел Львов
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12 из 13
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Из Москвы до Коломны на автомобиле — около двух часов. На "Ласточке" — полтора часа с Казанского вокзала, билет стоит 726 рублей. Электричкой дольше, зато дешевле: 433 рубля. Автобусы идут от метро "Котельники", время в пути — два часа, проезд — 534 рубля.

Памятник Дмитрию Донскому, расположенный возле стены Коломенского кремля

Из Москвы до Коломны на автомобиле — около двух часов. На "Ласточке" — полтора часа с Казанского вокзала, билет стоит 726 рублей. Электричкой дольше, зато дешевле: 433 рубля. Автобусы идут от метро "Котельники", время в пути — два часа, проезд — 534 рубля.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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