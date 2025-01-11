Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом

В прошлом году Коломну посетило около двух миллионов туристов, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Александр Гречищев. Это достижение убедительно свидетельствует о привлекательности региона для гостей со всей страны и зарубежья, отметил он.

И добавил: в 2025-м в Коломне "каждый найдет себе занятие по душе, будь то прогулка по украшенным улицам и паркам, посещение музеев или участие в мероприятиях на общественных пространствах, во дворцах культуры и в сельских клубах".