Интересные выходные в Коломне: народные гулянья и истории со вкусом
В прошлом году Коломну посетило около двух миллионов туристов, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Александр Гречищев. Это достижение убедительно свидетельствует о привлекательности региона для гостей со всей страны и зарубежья, отметил он.
И добавил: в 2025-м в Коломне "каждый найдет себе занятие по душе, будь то прогулка по украшенным улицам и паркам, посещение музеев или участие в мероприятиях на общественных пространствах, во дворцах культуры и в сельских клубах".
В прошлом году Коломну посетило около двух миллионов туристов, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Александр Гречищев. Это достижение убедительно свидетельствует о привлекательности региона для гостей со всей страны и зарубежья, отметил он.
И добавил: в 2025-м в Коломне "каждый найдет себе занятие по душе, будь то прогулка по украшенным улицам и паркам, посещение музеев или участие в мероприятиях на общественных пространствах, во дворцах культуры и в сельских клубах".
Этому городу более 800 лет, и там действительно есть чем заняться.
В первую очередь гости отправляются в кремль. Сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. По легенде, она жила в этой башне в заточении, пока не превратилась в ворону и не улетела на волю.
Этому городу более 800 лет, и там действительно есть чем заняться.
В первую очередь гости отправляются в кремль. Сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. По легенде, она жила в этой башне в заточении, пока не превратилась в ворону и не улетела на волю.
Кремль, построенный в середине XVI века, занимает 24 гектара, что ненамного меньше, чем в столице.
Экскурсия по территории крепости занимает час, стоимость билета — 500 рублей. Для желающих подняться на стены и башни — двухчасовой тур за 900 рублей.
Кремль, построенный в середине XVI века, занимает 24 гектара, что ненамного меньше, чем в столице.
Экскурсия по территории крепости занимает час, стоимость билета — 500 рублей. Для желающих подняться на стены и башни — двухчасовой тур за 900 рублей.
Рядом с кремлем — смотровая площадка, известная как "Блюдечко". Отличное место для селфи и красивых панорамных фотографий.
Рядом с кремлем — смотровая площадка, известная как "Блюдечко". Отличное место для селфи и красивых панорамных фотографий.
Еще в кремле проходит шоу воинов-ратоборцев — в Древней Руси воины в таких доспехах защищали город от набегов Золотой Орды. В выходные можно пострелять из лука и арбалета, освоить приемы боя подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках.
Еще в кремле проходит шоу воинов-ратоборцев — в Древней Руси воины в таких доспехах защищали город от набегов Золотой Орды. В выходные можно пострелять из лука и арбалета, освоить приемы боя подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках.
В небольшой Коломне с населением 132 тысячи человек — несколько десятков музеев. На территории кремля — музеи фотографии, трамваев, Дом фарфора и керамики.
В небольшой Коломне с населением 132 тысячи человек — несколько десятков музеев. На территории кремля — музеи фотографии, трамваев, Дом фарфора и керамики.
Неподалеку — музей "Душистые радости", где в торговой лавке рассказывают о парфюмерии, мыловарении и гигиене России XIX века. Рядом, в "Калачной", пекут хлеб, крендели, бублики, преснушки по средневековым рецептам.
Неподалеку — музей "Душистые радости", где в торговой лавке рассказывают о парфюмерии, мыловарении и гигиене России XIX века. Рядом, в "Калачной", пекут хлеб, крендели, бублики, преснушки по средневековым рецептам.
В музее "Коломенская пастила" предлагают истории со вкусом — о том, какой напиток разливали в самовары и что продавали через форточки. После экскурсии — дегустация. Многие именно тут покупают гастрономический сувенир — наборы пастилы.
Еще из Коломны везут кованые украшения. Также туристы хвалят калачи, кулебяки с гусем и калитки с картофелем.
В музее "Коломенская пастила" предлагают истории со вкусом — о том, какой напиток разливали в самовары и что продавали через форточки. После экскурсии — дегустация. Многие именно тут покупают гастрономический сувенир — наборы пастилы.
Еще из Коломны везут кованые украшения. Также туристы хвалят калачи, кулебяки с гусем и калитки с картофелем.
В музее-лаборатории "Шелковая фабрика" гостей знакомят с традициями местного промысла, разными видами тканей. Можно одеть манекен в шелковый наряд, продегустировать пастилу с чаем.
В музее-лаборатории "Шелковая фабрика" гостей знакомят с традициями местного промысла, разными видами тканей. Можно одеть манекен в шелковый наряд, продегустировать пастилу с чаем.
Необычный музей "Арткоммуналка" демонстрирует, как несколько семей сосуществовали на одной жилплощади.
В Коломне жил и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек" писатель Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе "Москва — Петушки". Об этом расскажут в музее и предложат квест: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения.
Необычный музей "Арткоммуналка" демонстрирует, как несколько семей сосуществовали на одной жилплощади.
В Коломне жил и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек" писатель Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе "Москва — Петушки". Об этом расскажут в музее и предложат квест: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения.
Город по-прежнему в новогоднем убранстве. В выходные на Житной площади и в парке Мира — развлекательные мероприятия.
Город по-прежнему в новогоднем убранстве. В выходные на Житной площади и в парке Мира — развлекательные мероприятия.
Туристы рекомендуют зайти в трактир русской кухни "Рыба" на Москворецкой улице: еда вкусная, убранство — купеческое. В литературном кафе "Лажечников" с интерьерами XIX века — пирожки и блинчики. Еще есть "Рульки вверх", где фирменное блюдо, понятно, — рулька.
Туристы рекомендуют зайти в трактир русской кухни "Рыба" на Москворецкой улице: еда вкусная, убранство — купеческое. В литературном кафе "Лажечников" с интерьерами XIX века — пирожки и блинчики. Еще есть "Рульки вверх", где фирменное блюдо, понятно, — рулька.
Из Москвы до Коломны на автомобиле — около двух часов. На "Ласточке" — полтора часа с Казанского вокзала, билет стоит 726 рублей. Электричкой дольше, зато дешевле: 433 рубля. Автобусы идут от метро "Котельники", время в пути — два часа, проезд — 534 рубля.
Из Москвы до Коломны на автомобиле — около двух часов. На "Ласточке" — полтора часа с Казанского вокзала, билет стоит 726 рублей. Электричкой дольше, зато дешевле: 433 рубля. Автобусы идут от метро "Котельники", время в пути — два часа, проезд — 534 рубля.