https://ria.ru/20250111/gusev-1993221149.html

В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников

В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025

В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников

Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:58:00+03:00

2025-01-11T03:58:00+03:00

2025-01-11T04:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.Губернатор уточняет, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется - ее объявили накануне в 21.53.

https://ria.ru/20250110/pvo-1993156693.html

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Дарья Буймова

воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)