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В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 11.01.2025 (обновлено: 04:38 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/gusev-1993221149.html
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников
Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:58:00+03:00
2025-01-11T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.Губернатор уточняет, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется - ее объявили накануне в 21.53.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993156693.html
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воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников

Гусев: в Воронежской области за ночь сбили более 15 БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.
Губернатор уточняет, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется - ее объявили накануне в 21.53.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьБезопасностьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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