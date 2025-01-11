https://ria.ru/20250111/gusev-1993221149.html
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников
Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:58:00+03:00
2025-01-11T03:58:00+03:00
2025-01-11T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Еще несколько БПЛА уничтожены в Воронеже, всего в регионе за ночь сбиты более 15 БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.Губернатор уточняет, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется - ее объявили накануне в 21.53.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993156693.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже уничтожили еще несколько беспилотников
Гусев: в Воронежской области за ночь сбили более 15 БПЛА